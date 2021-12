“La face cachée de...” « Miss France : scandales, gloire et beauté » vendredi 10 décembre sur RMC Story

À la veille de l'élection de Miss France 2022, RMC Story diffusera vendredi 10 décembre à 21:05 dans “La face cachée de...” le document inédit « Miss France : scandales, gloire et beauté » réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton.

Le 19 décembre dernier, Amandine Petit était élue Miss France 2021 devant plus de 8,6 millions de Français. Si Miss France est un événement que beaucoup de Français plébiscitent, pour d’autres, ce concours devrait tout simplement disparaître. Jugé misogyne, sexiste et éclaboussé par de nombreux scandales, le concours ne serait plus du tout dans l’air du temps.

Chaque année, Sylvie Tellier, la directrice du comité Miss France doit faire face aux attaques et polémiques qui entourent les élections. De nombreuses candidates et bénévoles ont dénoncé des faits de grossophobie, racisme et favoritisme lors des élections. Pire encore, certains soupçonnent même que l’élection est jouée d’avance et que les votes sont truqués.

Mais qu’en est-il vraiment ? Que cache les coulisses du show télé le plus glamour et populaire du pays ? Qui tire les ficelles des Miss France ?

Découvrez les témoignages exclusifs de Valérie Bègue, Miss France 2008, Delphine Wespiser, Miss France 2012 ou encore Geneviève de Fontenay.

Découvrez ce nouvel épisode inédit de “La face cachée de...”, vendredi 10 décembre à 21:05 sur RMC Story.