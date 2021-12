« Miss France 2021 : La Miss de tous les records », samedi 11 décembre sur TF1

Samedi 11 décembre à 00:35, juste après l'élection de Miss France 2022, TF1 diffusera le documentaire inédit « Miss France 2021 : La Miss de tous les records ».

Le 18 décembre 2020, Amandine Petit qui représentait la Normandie a été élue devant plus de 10 Millions de téléspectateurs, un record depuis depuis 2006 ! Ce couronnement historique signe le début d'une année exceptionnelle pour la jeune femme. Son regard cristallin, son large sourire et son naturel charment une France encore marquée par la crise sanitaire.

Plus de 100 interviews dans la presse, une cinquantaine de passages à la télévision et à la radio, des dizaines de couvertures magazines, des réseaux sociaux qui s'affolent... les moindres faits et gestes de la Normande ont été suivis avec attention par des millions de personnes !

Plongez dans ce documentaire exclusif pour revivre cette année de tous les records !