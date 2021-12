« Un jour au Moyen Âge en 1218 », samedi 11 décembre sur ARTE (vidéo)

Samedi 11 décembre à 20:50, ARTE propose une immersion médiévale au cœur d'un château du Saint Empire romain germanique, dans le quotidien trépidant d’Eberhard von Münzenberg, un personnage fictif aux sentiments bien humains.

En 1218, la vie bat son plein au château de Münzenberg. Au cœur du Saint Empire romain germanique, dans l’actuel Land de la Hesse, Eberhard von Münzenberg gère le domaine, collecte les impôts et supervise la garde de l’édifice. Enfant illégitime, Eberhard n’est pas le véritable maître des lieux : c’est à son demi-frère Ulrich Ier que revient le château. Au milieu de ce tableau emblématique de l’époque, une querelle avec une autre maison noble et un mariage sur le point de tomber à l’eau viennent bouleverser la vieille demeure, et toute l’organisation de la vie qui va avec.

Négociations, intrigues et histoires de famille agitent ce microcosme dans un bouillonnement historique passionnant.

Vue sur la vie médiévale

S’inspirant de faits réels, les réalisateurs Sigrun Laste et Arne Peisker se faufilent dans le quotidien médiéval du Saint Empire romain germanique, à travers la biographie fictive d’Eberhard von Münzenberg.

Si les décors grandioses et l’atmosphère pittoresque séduisent par leur caractère historique, les sentiments et les préoccupations des différents personnages ne tardent pas à faire écho à nos propres existences.

Une fenêtre sur la vie médiévale qui se révèle être bien plus qu’un simple voyage dans le temps.