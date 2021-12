« Rochefort, Marielle, Noiret : les copains d'abord » lundi 13 décembre sur France 5

Lundi 13 décembre à 21:05, France 3 diffusera le documentaire inédit « Rochefort, Marielle, Noiret : les copains d'abord » écrit et réalisé par Francois Aymé et Pascal Forneri.

Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret… C’est l’histoire d’une bande de copains. Des copains comédiens. Des comédiens qui rêvaient du Conservatoire et du Théâtre national de Paris. Le théâtre était leur idéal, le cinéma sera leur paradis.

Ce film raconte l'épopée joyeuse d'un groupe d'amis mythique, celle des derniers géants du cinéma français : Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret. En suivant le fil de leur amitié ininterrompue et de leur incroyable carrière, on croise les autres membres de la bande du Conservatoire, alors qu'en toile de fond défilent la France des Trente Glorieuses, la naissance de la Ve République, Mai 68 et la libération des mœurs, les années 1980 et 1990…

Note d'intention

Début des années cinquante. Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret se rencontrent alors qu’ils font leurs premiers pas dans le métier de comédien. Leur ami Jean-Paul Belmondo, le Parisien décontracté, recalé au concours de sortie du Conservatoire, fait vite des étincelles. Rochefort, Marielle et Noiret, les trois provinciaux, grimperont eux une à une les marches de la reconnaissance. Des petits cabarets de la rive gauche à la télé des pionniers des Buttes-Chaumont. Des seconds rôles aux premiers. Des nanars jusqu’aux classiques. Amis dès les années 1950, ils le resteront toute leur vie. Pendant plus de soixante ans. Unis par la passion du cinéma mais aussi de la vie. Ce sont des gamins. Des gamins à 20 ans. Des gamins à 70 ans. Ils veulent profiter de tout. De la compagnie des femmes et des amis. Conduire des bolides. Faire des films avec des bonnes scènes mais aussi des bons copains et des bonnes bouteilles. Et à chacun d’assouvir sa passion. Passion de l’équitation, passion pour le jazz, la littérature, la boxe, l’élégance…

Ils n’ont jamais eu la carte. L’intelligentsia a souvent fait la fine bouche devant leurs filmographies qui alternent les comédies populaires, les films d’aventures et les polars, quelques classiques et pas mal de nanars. Ils n’ont jamais eu la carte, mais ils ont eu la cote.

À partir des années 1970, du grand écran au petit, ils vont s’installer dans la vie des Français. Longtemps. Car ils leur ressemblent. Séducteurs et râleurs. Bons vivants et beaux parleurs. Attachants et ordinaires. La langue française est leur territoire préféré. Décontractés, fantaisistes, ironiques, facétieux, ils peuvent tout jouer : les cons magnifiques, les beaufs minables, les bourgeois, les aristos, les aventuriers. Leur bonne humeur est contagieuse, leurs colères sont superbes et leur optimisme irrésistible.

À travers des extraits réjouissants de leurs films cultes, des archives rares et des entretiens avec des acteurs et réalisateurs qui les ont bien connus, Pascal Forneri nous raconte l’histoire de cette mythique bande de copains, en suivant au gré des décennies le fil ininterrompu de leur amitié.

Les intervenants du film

Françoise Fabian : Admise au Conservatoire d’art dramatique de Paris, elle y rencontre Marielle, Rochefort, Rich et Belmondo, qui formeront sa famille, ou plutôt sa bande artistique. Elle les retrouvera au théâtre et au cinéma de nombreuses fois.

Patrice Leconte : Réalisateur majeur du trio Marielle Rochefort et Noiret, il les réunit dans Les Grands Ducs en 1996. Patrice Leconte est malmené par Rochefort dans son premier film, Les WC sont fermés de l’intérieur.

Joël Seria : Si Tavernier a eu Noiret comme acteur fétiche, Seria a une trilogie culte avec Marielle dans les années 70, culminant avec Les Galettes de Pont-Aven.

Thierry Lhermitte : Thierry Lhermitte est l’un des représentants de la génération du Splendid, qui va collaborer avec la bande du Conservatoire. Il est le partenaire de Noiret dans la trilogie Les Ripoux, acteur pour lequel il éprouve un grand respect.

Laurent Heynemann : Cinéaste, ancien premier assistant de Tavernier, Laurent connait bien la bande de copains du Conservatoire, avec qui il a de nombreuses fois collaboré.

Edouard Baer : Edouard Baer est le “fils spirituel” de Jean Rochefort avec qui il a tourné plusieurs fois. Il est très proche de la fantaisie du trio.

Julie Ferrier : Julie Ferrier est une actrice, metteur en scène, danseuse et humoriste française. Elle a notamment joué avec Jean-Pierre Marielle dans La Fleur de l’âge en 2013 et dans Micmacs à tire-larigot en 2008.

Bruno Putzulu : Bruno est le fils spirituel de Noiret à la vie et dans un film, Père et fils. Il écrit le livre Conversations en 2007, sur ses discussions avec Noiret.