“Le monde de Jamy” « Animaux : une affaire de famille », mercredi 15 décembre sur France 3 (vidéo)

Mercredi 15 décembre à 21:05 sur France 3, Jamy Gourmaud et Églantiné Éméyé vous proposeront de suivre un nouvel inédit du “Monde de Jamy” dont le thème sera : « Animaux : une affaire de famille ».

« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. » On connaît tous la formule. Peut-elle s'appliquer aux animaux ? Ont-ils comme nous le sens de la famille ?

Jamy et Églantine partent à la découverte de leur vie affective. À la manière d’un album de famille, ils tournent les pages des grands moments de leur vie.

Comment les couples se forment-ils ? Jamy se rend en Camargue pour découvrir des champions de la séduction : les flamants roses. Pour séduire leur partenaire, les flamants, mâles comme femelles, exécutent l’une des plus belles parades du monde animal.

Avec les animaux, oubliez les relations exclusives ! La majorité sont polygames. Et il y a une bonne raison à cela : l’objectif est d’avoir le plus de descendants possible ! Au Zooparc de Beauval, Églantine décrypte le fonctionnement d’un harem de primates.

Existe-t-il un instinct maternel et paternel ? Dans l’immense majorité des cas, les femelles élèvent seules leur progéniture. Mais, dans la nature, il existe quelques « super-papas ».

En Camargue, Jamy retrouve nos couples de flamants. Chez eux, le partage des tâches est la règle, l’éducation du poussin se fait à deux. Le mâle est même plus impliqué que la femelle.

À travers des espèces aussi différentes que les gorilles, les loups et les suricates, Jamy et Églantine s'attardent sur les relations au coeur des fratries. Existe-t-il de la jalousie entre les aînés et les petits derniers ? Comment ces familles nombreuses s’organisent-elles ?

Chez les animaux, les liens affectifs franchissent même la barrière des espèces ! Dans le Vercors, nous suivons une portée de chiots destinés, une fois adulte, à protéger des brebis contre les attaques de loup.

Comment chiots et brebis vont-ils s’apprivoiser ? Les caméras du Monde de Jamy les filment pendant une journée et montrent des moments inédits de complicité et d’attachement inter-espèces.

Grâce aux infographies et aux décryptages des éthologues qui accompagnent Jamy et Églantine, les animaux ouvrent pour nous leur grand album de famille !

