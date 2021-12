« Dans les yeux des juges », document “Infrarouge”, mercredi 15 décembre sur France 2

Mercredi 15 décembre à 23:00, France 2 diffusera le documentaire “Infrarouge” « Dans les yeux des juges » réalisé par Mathieu Delahousse et Damien Vercaemer.

La crise de la justice, ce sont les magistrats qui en parlent le mieux. Depuis trente ans, tous leurs idéaux semblent mis à mal. L’augmentation des procédures galope bien plus vite que celle de leurs budgets. Les réformes tentent de colmater les maux d’un pays secoué par mille urgences. L’exigence de justice semble les avoir placés dans un étau…

Habituellement les juges se taisent. Dans ce film, les juges parlent et montrent de façon exceptionnelle le quotidien, la variété et la lourdeur de leurs missions… Cinq juges, choisis par le réalisateur pour leur variété d’âge, de sexe, de postes et de régions, racontent leur expériences, leurs découvertes, leurs désillusions et leurs espoirs. De façon rare et authentique, ils sont également filmés lors de leurs prises de décision face à un enfant à placer, un délinquant à condamner, des locataires à expulser ou des innocents à réparer. Rien n’est anecdotique. En parlant d’eux, tous parlent de notre justice.

Tourné à Bobigny, à Reims, à Lille, à Lyon et à Paris, le documentaire s’attache longuement aux professionnels suivis. Jeune juge, la première assure que c’est pour elle « le plus beau métier du monde ». Juge d’instruction, la deuxième parle d’un métier qui « donne un sens à une existence ». « Les magistrats dans leurs fonctions. Ils sont aspirés parce que les vies sont suspendues à leurs décisions », s’alarme la troisième, juge du quotidien. En fin de carrière, un magistrat pose un regard « assez cru » sur la « pauvreté de l’institution » tandis que dans une parole inédite à la télévision, la première présidente de la Cour de Cassation évoque la «saturation globale de la magistrature qui, malgré tout, n’entame pas la foi des juges, « motivés par l’état de droit et la démocratie ».

C’est ce balancement permanent entre l’idéal et le quotidien qui rythme le documentaire qui se veut une photographie authentique de la réalité des juges français aujourd’hui.