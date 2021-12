« Opéra de Paris - Une saison (très) particulière » vendredi 17 décembre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de sa grande soirée culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 17 décembre à 20:55 le documentaire inédit « Opéra de Paris - Une saison (très) particulière » réalisé par Priscilla Pizzato.

Chaque année, le Ballet de l’Opéra national de Paris, l'une des plus prestigieuses compagnies au monde, donne près de 180 spectacles devant des spectateurs venus du monde entier. Ses danseurs, habitués à danser entre cinq et sept heures par jour, se nourrissent du travail avec les répétiteurs et les chorégraphes, mais avant tout de la scène et de leur relation avec le public.

Le 12 mars 2020, les portes du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille se sont fermées. Et la pandémie a bouleversé l’exercice de leur art.

Jamais les danseurs n'étaient restés aussi longtemps éloignés de leurs studios de répétition, puis de la scène et du public. Tourné à l'Opéra Garnier et à l'Opéra Bastille, dans les studios, les coulisses et sur scène, ce film témoigne d’un moment unique dans l’histoire du Ballet de l’Opéra national de Paris, en accompagnant ses danseurs depuis leur premier cours de reprise jusqu’aux retrouvailles avec le public.