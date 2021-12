« La panthère », document au plus près du fauve, samedi 18 décembre sur ARTE

Les tribulations d’une panthère et de son petit dans le parc du Serengeti, en Tanzanie. Un Livre de la jungle documentaire au plus près du fauve, porté par de superbes images en HD à découvrir samedi 18 décembre à 22:25 sur ARTE.

Dans l’aube dorée, une panthère hisse sur une branche d’olivier la carcasse d’un jeune éland du Cap tué dans la nuit. Chasseuse redoutable et mère d’une infinie patience, elle cache là une proie dont elle destine une portion à son petit, un mâle âgé de 5 mois. Tous deux vivent au cœur de la plaine du Serengeti, une savane à cheval sur la Tanzanie et le Kenya, où, chaque matin, débute un somptueux ballet animalier : éléphants, antilopes, gazelles, zèbres, girafes, myriade d’oiseaux et de singes... Autant de proies pour les fauves qui se disputent le territoire.

Parcourant des dizaines de kilomètres, le grand félin tacheté passe l’essentiel de son temps à chercher la pitance de sa progéniture. Même s’il n’accompagne pas sa mère dans la chasse, le bébé panthère, le moment venu, saura d’instinct où mordre pour tuer. Mais avant de quitter le giron maternel, il doit survivre à bien des périls, notamment la menace d'une lionne qui voit d’un mauvais œil un autre félin empiéter sur son domaine.

Vie féline

Fin connaisseur du monde animal et du Serengeti, le réalisateur Reinhard Radke (La meute, cinq guépards dans le Serengeti, La vallée des lions...) a réussi à pister et filmer d’incroyablement près sa majestueuse héroïne, pourtant sur ses gardes en permanence et d’autant plus difficile à approcher caméra à la main. À différentes saisons, pendant deux ans, il a su retrouver sa trace au cœur du célèbre parc national, dans le nord de la Tanzanie.

Entre scènes de chasse, soins maternels, rencontres amoureuses et lutte pour la survie, il signe le portrait fourmillant de vie de l’un des plus beaux félins d’Afrique, grâce à de magnifiques images, notamment d’impressionnantes vues aériennes de la savane.