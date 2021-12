« Les trésors du Paris des années folles » lundi 20 décembre sur France 5 avec Sophie Jovillard (vidéo)

Durant les fêtes de fin d'année, Sophie Jovillard part une nouvelle fois à la découverte des trésors les plus précieux de notre patrimoine. Lundi 20 décembre à 20:55 sur France 5, découvrez les trésors du Paris des années folles.

Entre 1919 et 1929, Paris foisonne. La capitale est alors LA ville cosmopolite par excellence : dans le quartier Montparnasse et ses fameuses brasseries du carrefour Vavin, nous allons à la rencontre d’une génération d’artistes comme Modigliani, Foujita ou Man Ray, dont l’âme emplit toujours ces restaurants de légende. C’est là qu’ils rencontrent l’une des icônes de cette période exubérante, leur muse : la fameuse Kiki de Montparnasse.

Nous irons aussi au Bal Blomet, lieu mythique, où est apparue cette musique nouvelle : le jazz ! L’une des plus belles étoiles dans ce firmament artistique, est sans nul doute Joséphine Baker, dont le charleston fascine le public parisien. Nous poussons aussi les portes des plus beaux joyaux Art déco de la capitale. Nous vous emmenons à la grande exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 qui présente le meilleur du savoir-faire à la française de l’époque, comme René Lalique, très talentueux maître verrier et joaillier de son temps ou Ruhlmann, le plus grande décorateur de son temps.

Un siècle plus tard, certains artisans d’art perpétuent la beauté des lignes épurées des années 1920, comme les compagnons spécialisés dans les luminaires d’exception de la maison Perzel. Cette flamboyante époque est aussi l’âge d’or de la garçonne, une élégance épurée, façonnée par d’immenses créateurs comme Gabrielle Chanel ou les frères Cartier.

Bienvenue à Paris pour découvrir les plus beaux trésors des années folles !