« Retour à l'instinct primaire » : épisodes 11 & 12 de la saison 2, samedi 25 décembre sur RMC Découverte

Samedi 25 décembre à 21:05, RMC Découverte rediffusera deux épisodes de la 2ème saison de la série documentaire « Retour à l'instinct primaire ».

Épisode 11 Île deserte des philippines

Un chasseur originaire du bayou de Louisiane et une surfeuse californienne se rencontrent pour la première fois sur une île déserte des Philippines. Ils vont devoir avoir recours à des techniques primitives de survie pour faire du feu et trouver de l´eau et de la nourriture, pour relever le défi de vivre en autarcie complète pendant trois semaines.

Épisode 12 Après la tempête



Un survivaliste sans expérience du terrain et un grimpeur chevronné font équipe pour relever le challenge de survivre trois semaines dans la savane impitoyable de Namibie. Les conditions de vie extrêmes ont rapidement de lourdes conséquences sur le duo.