“Les 100 lieux qu'il faut voir” : « La vallée du Rhône, de Lyon au mont Ventoux », dimanche 26 décembre sur France 5 (vidéo)

Dimanche 26 décembre à 20:55, France 5 diffusera un inédit de la collection “Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « La vallée du Rhône, de Lyon au mont Ventoux » suivi d'un numéro en rediffusion.

Pour les amoureux des paysages grandioses, les passionnés d'histoire et de vieilles pierres ou les gourmands à la recherche des produits authentiques, France 5 explore le patrimoine français et propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir.

20:55 La vallée du Rhône, de Lyon au mont Ventoux (Inédit)

De part et d'autre du Rhône, s'étend une vaste vallée au passé historique d'une grande richesse.

De Lyon, l'ancienne capitale des Gaules, au Mont Ventoux, le géant de Provence, en passant par Montélimar et Carpentras, les paysages que traverse le plus puissant fleuve de France nous offrent une extraordinaire diversité.

Gardiens du patrimoine, artisans, marinier, viticulteur et même parapentiste…Notre périple nous mène à la rencontre de femmes et d'hommes intimement liés à leur territoire.

21:45 La Champagne, territoire d'Histoire et de vignobles (Rediffusion)

La Champagne, splendide région du grand Est au nom pétillant, symbole de fête et d’élégance nous réserve bien des surprises.

A commencer par Reims, la majestueuse cité des sacres des rois de France et les joyaux d’architecture qui la composent. Ou encore la ville d’Épernay et ces hôtels particuliers où les têtes couronnées du monde entier sont venues déguster le roi des vins.

La Champagne, c’est également la nature et des paysages de plaines et de collines qui s’étalent à perte de vue. Avec des villages typiques ou le majestueux Lac du Der réputé pour sa faune sauvage qui ne manqueront pas de vous séduire.

Et pour une découverte plus secrète et plus étonnante encore, on se dirigera vers le charmant château de Cirey où Voltaire a écrit une partie de son œuvre, vers le lac du Der et ses villages engloutis, sans oublier la forêt des Faux de Verzy et ses arbres mystérieux dignes d’un recueil de contes et légendes

La Champagne ne saurait se résumer à son précieux breuvage, elle a tout pour combler les curieux et les gourmands, les férus d’Histoire, de patrimoine et de nature, et elle a su préserver son authenticité, son artisanat et sa culture.