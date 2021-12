« Joyeux Noël & Bonne Année » : 60 ans d'archives de Noël à la télévision, lundi 27 décembre sur France 3

Lundi 27 décembre à 21:05, France 3 proposera « Joyeux Noël & Bonne Année » un documentaire inédit qui raconte la belle histoire de Noël et du Nouvel An à la télévision et offre une immense bouffée de nostalgie et de bonne humeur !

En période de fêtes, la télévision met les petits plats dans les grands pour accompagner les Français. Et, chaque année, le petit écran fait pétiller les yeux des enfants et de leurs parents. Ce documentaire nous replonge dans plus de 60 ans d’archives drôles, rares et surprenantes pour raconter les fêtes de Noël et du Nouvel An à la télévision. Émissions mythiques réunissant les plus grandes stars, shows exceptionnels pour petits et grands, chansons incontournables, publicités cultes ou extraits de films… sans oublier les décorations qui illuminent la France entière ou les feux d’artifice qui embrasent la tour Eiffel ! Avec les témoignages d’artistes et de personnalités de la télévision : Sheila, Chantal Goya, Richard Gotainer, Clémence Bringtown de La Compagnie créole, Denise Fabre, Christophe Dechavanne, Jacky, André Manoukian, Nathalie Marquay, David Martin, Catherine Salvadore. Un document réalisé par Christophe David.

