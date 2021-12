« Abysses, la conquête des fonds marins » lundi 27 décembre sur RMC Découverte

Lundi 27 décembre à 22:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Abysses, la conquête des fonds marins » réalisé par Michel Viotte.

Débutée il y a un siècle et demi, la conquête des profondeurs océaniques constitue une formidable aventure, à la fois humaine et technologique. Scaphandres, bathyscaphes, sous-marins : en inventant de nouveaux outils pour l’exploration, industriels, scientifiques et militaires ont permis d’affronter ces territoires inconnus et de relever les défis posés par le froid, l’absence de lumière et les terribles pressions.

De la naissance de l’océanographie à l’apparition des « pieds-lourds », de l’invention du scaphandre autonome aux premières expériences d’habitat sous-marin, des premiers submersibles à propulsion manuelle aux robots télé-opérés d’aujourd’hui, l’audace de quelques passionnés n’a cessé de faire reculer les limites.

C´est leur histoire que retrace le documentaire Abysses, à l´aide d´archives exceptionnelles et de témoignages inédits.