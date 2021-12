“Des trains pas comme les autres” : le meilleur de la 11ème saison, mercredi 29 décembre sur France 5 (vidéo)

Mercredi 29 décembre à 20:55 sur France 5, Philippe Gougler nous fera revivre les plus beaux moments de ses derniers voyages de cette 11ème saison de la série documentaire “Des trains pas comme les autres”.

Au cœur du désert, en Mauritanie, il monte à bord de l’un des plus longs et des plus beaux trains au monde. Un train qui transporte à la fois du minerai et des passagers.

En Laponie, au cœur de l’hiver, il essaie de comprendre comment fonctionnent les scooters des neiges, ou encore comment déménager en train de façon écologique dans la forêt colombienne. Philippe nous emmène également en Ouzbékistan, dans le désert de la mer d’Aral, et découvre, dans un marché, de curieux berceaux pour bébés.

Au Kenya, il tombe nez à nez avec des éléphanteaux très joueurs. Un magnifique périple, dans des paysages majestueux, à bord des plus beaux trains de cette dernière saison.

La soirée se poursuivra à 21:40 avec la rediffusion du numéro tourné en Suisse.

Dans la région de Gruyères, des passionnés font rouler un petit train gastronomique. Au cours d'une balade en forêt, Philippe Gougler tombe nez à nez avec des adeptes de tummo, une forme de yoga qui se pratique presque nu, dans la neige !

La Suisse compte de nombreuses voies ferrées, et celle du Bernina Express est incontournable quand on aime les trains : des paysages à couper le souffle entre Suisse et Italie.