« Chasseurs de tanks » : nouvelle série documentaire sur RMC Découverte mercredi 29 décembre

Mercredi 29 décembre à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion d'un nouvelle série documentaire inédite : « Chasseurs de tanks » réalisée par Estelle Gilles Charuit.

Sur 100 000 chars fabriqués lors du conflit de la 2nde guerre Mondiale, il n’en resterait aujourd’hui qu’une centaine dans le monde. Des objets rares, que les plus grands collectionneurs du monde s’arrachent à prix d’or.

En Normandie, à quelques kilomètres des plages mythiques du débarquement, il existe un garage hors norme spécialisé dans la recherche et la restauration de ces anciennes machines de guerre. A la tête de cette entreprise : Matthieu, le dénicheur-revendeur d’engins, son associé, Fred, l’expert en accessoires militaires et à leurs côtés Guillaume, le chef d’atelier et son équipe ! Leurs spécialités : tank Sherman, Jeep Willys ou GMC…

Chaque jour, ces passionnés parcourent la France entière, mais aussi l’Europe à la recherche de pièces rares ou de véhicules oubliés ! Recherche d’épaves, restauration XXL, livraison exceptionnelle, cet atelier au savoir-faire unique est capable de tout pour répondre aux exigences de leurs clients. Entre mécanique, business et histoire, suivez l’incroyable quotidien de ces chasseurs de tanks !

Épisode 1 : Une restauration exceptionnelle

Matthieu, rêve de restaurer un des véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale les plus rares au monde. Mais les pièces de l’engin sont difficilement trouvables…

Après 1 mois de travaux, Guillaume, de son côté doit effectuer la livraison d’un tracteur d’artillerie. Mais la machine, équipée d’un canon de 8 mètres de long ne rentre pas sur le porte char. L’équipe doit trouver une solution.

Vincent, quant à lui doit faire la révision d’un affût antiaérien alors qu’il n’a jamais travaillé sur un canon de sa vie. Guillaume, va l’épauler pour ce nouveau challenge.