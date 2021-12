“Grands Documents“ « Appel d’urgence : Ski, attention aux chauffards des pistes », mercredi 29 décembre sur RMC Story

À voir ou à revoir mercredi 29 décembre à 21:05 sur RMC Story dans “Grands Documents“ : « Appel d’urgence : Ski, attention aux chauffards des pistes ».

Accidents, traumatismes, fractures ou simples entorses, chaque année près de 150 000 personnes se blessent pendant leurs vacances aux sports d’hiver. Des blessures souvent légères dues à de petites chutes mais parfois impressionnantes quand il s’agit de fractures ouvertes.

Quelquefois, ces blessures peuvent même mettre la vie des skieurs en danger. Soit par la violence du choc, soit car elles ont lieu dans des endroits isolés, difficiles d’accès, où seul l’hélicoptère peut intervenir en urgence...

En cause, le plus souvent, l’imprudence des skieurs. Car sur les pistes comme sur la route, certains chauffards ne respectent aucune règle et les collisions sont nombreuses.