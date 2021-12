« Primates, la force du clan » : document raconté par François Morel, vendredi 31 décembre sur France 5 (vidéo)

Vendredi 31 décembre à 21:00, embarquez sur France 5 pour un voyage aux quatre coins de la planète et découvrez la famille des primates, des mammifères extraordinaires et d'une incroyable diversité, à travers un documentaire fascinant produit par la BBC. Agiles, curieux, intrépides, ces animaux sont dotés d’une intelligence remarquable, et de capacités d'adaptation exceptionnelles. Mais leur plus grand atout est sans aucun doute la force du clan.

Cette famille unique et si singulière, c’est celle des singes, des grands singes, des lémuriens, mais aussi d’une centaine d’autres espèces. Aujourd’hui encore nous découvrons de nouveaux membres, perchés sur la cime des arbres ou cachés dans les montagnes.

Ils sont agiles, curieux, intrépides, inventifs… et savent parfaitement s’adapter à l’environnement qui les entoure. Ils sont dotés d’une intelligence remarquable qui leur permet d’affronter les prédateurs ou d’utiliser à leur avantage les outils les plus singuliers et étonnants que leur offre la nature. Certains savent comment se soigner, d’autres élaborent des stratégies exceptionnelles pour trouver de quoi se nourrir. Ils rivalisent d’ingéniosité pour trouver leur proie.

Mais leur plus grand atout est sans aucun doute la force du clan. C’est toujours ensemble, groupés, unis qu’ils avancent, se protègent et apprennent les uns des autres. Il suffit que l'un d’entre eux joue le rôle d'innovateur pour que son comportement s'étende au reste du groupe.

Le gorille des montagnes sait prendre soin de sa descendance et les pères sont particulièrement attentifs à leur progéniture. Des études récentes prouvent que la réussite d'un mâle dominant n'est pas seulement liée à son degré d'agressivité. La tendresse qu’il porte à ses petits se révèle être une arme tout aussi efficace pour séduire des femelles.

A Madagascar, les lémurs aux yeux turquoise ont compris que certains insectes pouvaient les aider à rester en bonne santé. Ils utilisent l'acide formique projeté par de grosses fourmis pour l’étaler sur leurs poils et se débarrasser des tiques qui pullulent sur leur fourrure.

Dans les canyons du Nord-Est du Brésil, le sajou lascif brille par son intelligence. Il a un talent unique qui fait toute la différence : il se sert d'outils en pierre pour casser la coque de noix de cajous sauvages, riches en graisse et en minéraux. C’est en observant les adultes que les petits apprennent à leur tour à les utiliser pour maîtriser l'une des clés essentielles de leur survie en milieu hostile.

Et le plus incroyable, c’est que d'après des recherches récentes, cela ferait plus de 3000 ans que les sajous lascifs se transmettent ce savoir...

Aujourd'hui, plus de la moitié de nos cousins les primates sont en danger d’extinction. Sous l’effet du réchauffement climatique et du déboisement, les forêts où vivent nombre d’entre eux se réduisent peu à peu.

Leur avenir dépend désormais de nos actions et de notre volonté à les protéger.

Dans le secret des primates

Les primates sont des animaux ingénieux, étonnants, sociaux mais aussi tellement mystérieux. Ils n’ont pas encore livré tous leurs secrets et nous continuons à les découvrir jour après jour.

Aujourd’hui, partout dans le monde, des scientifiques et des biologistes se mobilisent pour les étudier et les protéger car plus de la moitié des primates sont menacés.

En apprenant à mieux les connaître et à mieux les comprendre, ces hommes et ces femmes leur permettent de survivre dans un monde qui leur laisse de moins en moins de place.

Ce documentaire leur rend hommage et les accompagne dans leur travail quotidien.