« Le convoi de l'extrême » : les deux derniers épisodes diffusés dimanche 2 janvier sur RMC Découverte

Dimanche 2 janvier à 21:05, RMC Découverte diffusera les deux épisodes inédits de la 11ème saison série documentaire « Le convoi de l'extrême ».

Épisode 9 Tout en douceur



La saison s’achève et il semble que les embûches s’enchaînent.

Lisa Kelly et Steph Custance ont du mal à s’en sortir alors qu’elles font équipe pour assurer leur sécurité sur le sol glacé. Art Burke s’occupe d’un chargement en espérant que ce sera son dernier de l’année. Et Mark Kohaykewych confie à Todd Dewey une mission qui pourrait bien être impossible : transporter une cabane surdimensionnée sur la route étroite et sinueuse qui mène au village de Big Trout. Est-ce vraiment possible ? Todd a des doutes !

Épisode 10 A l'aube du printemps



Les camionneurs ont droit à une dernière dose de glace avant que les routes ne ferment pour la saison.

Steph Custance est la première à subir les foudres de la nature : son camion glisse et s’écrase dans un arbre. Pendant ce temps, Todd est en difficulté avec un gros chargement de matériaux de construction sur une piste longue et sinueuse. Reno Ward entreprend une dernière mission risquée, mais son camion rend l’âme. Et Lisa Kelly de son côté rentre chez elle quand elle reçoit un appel d’urgence.