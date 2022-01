« Les coulisses de l'histoire » : Le débarquement, à revoir mardi 4 janvier sur ARTE

Mardi 4 janvier à 20:50, ARTE vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série documentaire « Les coulisses de l'histoire » consacré au débarquement réalisé par Bernard George.

Le débarquement des troupes alliées en Normandie reste dans les mémoires comme une épopée héroïque couronnée d’un immense succès. Grâce à l’entente entre Britanniques et Américains et à la combativité de leurs troupes, l’offensive alliée est passée à la postérité comme une victoire sans faille.

Pourtant, l’opération Overlord a bien failli tourner au fiasco. Tout commence à la conférence de Téhéran, en novembre 1943, quand Roosevelt, Churchill et Staline s’accordent sur une gigantesque offensive en Europe de l’Ouest afin de porter un coup fatal à Hitler. Mais le calendrier est serré, et les obstacles s’accumulent : mésententes des chefs, planifications hâtives, immenses problèmes logistiques, impréparation des soldats, mais aussi aléas climatiques, qui obligent à reporter plusieurs fois un débarquement initialement prévu pour le 1er mai 1944.

Le 6 juin, les troupes alliées s’élancent enfin sur les plages normandes. Mais, si la première phase de l’invasion se déroule sans trop de pertes, sur Omaha Beach, elle tourne au désastre. Quant aux semaines suivantes, elles vont virer au cauchemar.

Relecture nuancée

Avec le temps, les travaux des chercheurs révèlent une réalité souvent plus nuancée que les idées communément admises. De la dénazification de l’Allemagne à la neutralité orientée de la Suisse, de la décolonisation britannique au débarquement du 6 juin 1944, de Jean-Paul II à Ronald Reagan, cette passionnante collection documentaire se penche sur de grands personnages et des événements charnières de l’histoire du XXe siècle pour en proposer une lecture revue et corrigée.

Porté par un récit limpide tissé de saisissantes archives, un nouveau regard sur notre passé récent.