« Chamonix : mégastructures au sommet » mardi 4 janvier sur RMC Découverte

À voir ou à revoir mardi 4 janvier à 21:05 sur RMC Découverte, le documentaire « Chamonix, mégastructures au sommet » réalisé par Quentin Domart.

La station Chamonix-Mont-Blanc accueille chaque année plus de deux millions et demi de visiteurs, français et étrangers. Le Mont-Blanc et ses 4810 mètres d'altitude font de cette station la capitale mondiale de l'alpinisme, et de la Vallée de Chamonix l'un des sites naturels les plus visités au monde.

Pour s'adapter à ce relief incroyable et mettre en valeur l'environnement, des ingénieurs et des constructeurs de l'extrême ont imaginé des aménagements technologiques innovants. Ils ont érigé «le nouveau refuge du Goûter», un bâtiment ultra moderne de quatre étages perché à plus de 3800 mètres et installé l'un des téléphériques les vertigineux de la planète. Pour assurer la sécurité dans cet environnement où la météo fait sa loi, tout a été mis en place pour tenter de prévoir et de contrôler les avalanches.

Des entrailles de la Terre jusqu'aux plus hauts sommets, découvrez les prouesses réalisées par ceux qui ont dompté la montagne.