« Christian Quesada : des studios télé à la prison - Que s’est-il vraiment passé ? », mercredi 5 janvier sur W9 (vidéo)

Mercredi 5 janvier à 21:05, W9 diffusera le document inédit « Christian Quesada : des studios télé à la prison - Que s’est-il vraiment passé ? ».

Christian Quesada, c’est l’histoire incroyable d’une réussite fulgurante : un allocataire du RSA devenu riche et célèbre. Mais c’est aussi celle d’une vertigineuse descente aux enfers sur fond de scandale sexuel… Des victoires aux plus grands jeux télé jusqu'aux plus sordides accusations, des studios à la prison… que s’est-il vraiment passé ?

14 janvier 2017. Sept millions de Français assistent médusés à la défaite de Christian Quesada au jeu "Les 12 coups de midi", une audience record ! Le candidat, présent tous les midis face à Jean-Luc Reichmann depuis plus de six mois, semblait pourtant invincible. Mais pour le champion aux 800 000 euros de gains, c’est loin d’être une mauvaise nouvelle car il est désormais une star, invitée sur toutes les chaînes de télé. Son incroyable histoire fait l’objet d’un livre et bientôt dit-on d’une adaptation au cinéma… La promesse d’une nouvelle vie qui va voler en éclats deux ans plus tard.

En mars 2019, c’est la stupeur : Christian Quesada est arrêté et mis en examen pour détournement de mineurs et détention d’images pédopornographiques, deux délits qui l’enverront en prison jusqu’en mars 2021. Dans son téléphone, des SMS accablants dessinent le portrait d’un homme qui manipule des jeunes adolescentes pour obtenir leurs faveurs, n’hésitant pas à leur envoyer des photos de son sexe… En découvrant les faits, mais aussi d’anciennes condamnations, un sentiment de trahison et de dégoût s’empare des téléspectateurs qui l’avaient jusque-là adulé !

Brillant autodidacte et délinquant sexuel, qui est Christian Quesada ? Et comment a-t-il pu être sous le feu des projecteurs pendant un temps sans être inquiété ? Pour le comprendre, nous avons retrouvé celles et ceux qui l’ont côtoyé ainsi que des victimes qui ont accepté de sortir de l’anonymat.