Après le succès de la saison 1, “Les Reines de la Route” reviennent sur 6Ter jeudi 6 janvier à 21:10 pour une seconde saison inédite.

Entre machines inédites et cargaisons spectaculaires, nos conductrices de poids-lourd n’ont pas fini de vous surprendre.

Dans cette saison 2, les missions se compliquent pour “Les Reines de la Route”. Quand la température monte, le réseau routier sature. Manœuvrer un 44 tonnes et livrer dans les temps est un défi permanent. Derrière le volant, nous retrouvons Lexie, Émilie et Chrystelle… Et six nouvelles routières, aux caractères bien trempés !

Pour cette nouvelle saison, découvrez un final exceptionnel aux 24H du Mans Camions où certaines de nos conductrices se rencontrent pour la première fois…

Épisode 1

Clotilde, nouvelle reine de la route, s’apprête à parcourir le Grand Est à bord de son camion chargé de palettes.

Lexie traverse la Suisse d’est en ouest pour y déposer ses containers. Sur sa route, elle montera dans le camion de ses rêves.

Pour la première fois, Leila doit charger seule 150 troncs d’arbres pour les transférer d’Allemagne en Belgique.

Émilie part en direction de Naples pour livrer 6 tonnes de jouets mais se retrouve bloquée dans les embouteillages italiens.

Épisode 2

Chrystelle doit livrer 28 tonnes de pains au chocolat dans son camion frigorifique ; une course contre-la-montre mouvementée pour sa première livraison en Belgique.

Romane prend la route au volant de son porte-voitures pour y livrer plusieurs clients dans les rues marseillaises pas toujours adaptées à son gros camion.

Béatrice a seulement 24 heures pour effectuer 620km et livrer 20 tonnes de copeaux de bois dans un petit village d’Italie.

Clotilde termine sa mission dans le Grand Est puis récupère un imposant engin agricole pour une nouvelle livraison.

À la suite de ces deux inédits, 6Ter rediffusera trois épisodes de la saison 1.