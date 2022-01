« L'hôtel de ville : mégastructure parisienne », vendredi 7 janvier sur RMC Découverte

Vendredi 7 janvier à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « L'hôtel de ville : mégastructure parisienne » réalisé par Sandra Rude.

Érigé sur la rive droite de la Seine, l’hôtel de ville de Paris, emblème de la capitale française, est plus grand que le palais présidentiel de l’Élysée !

Avec 14.476 m2 de surface, un campanile qui culmine à 50 mètres de hauteur, 7 Kilomètres de couloirs et plus de 600 pièces dont des salons qui débordent d’or, de peintures et de sculptures, c’est le plus grand hôtel de ville d’Europe. Frappé par un incendie en 1870, le bâtiment a été entièrement réduit en cendres. Il est reconstruit en à peine 5 ans, un chantier record, réunissant plus de 1000 ouvriers, pour devenir l’un des lieux les plus prestigieux de France, somptueux dans son apparence, tout en offrant les technologies les plus révolutionnaires de l’époque.

Comment les architectes de l’époque ont-ils réussi l’exploit de reproduire les façades de l’ancien bâtiment à l’identique tout en agrandissant sa surface ? Quelles techniques ont été utilisées pour ventiler, chauffer et éclairer un lieu aussi gigantesque ?

Grâce aux meilleurs experts de l’hôtel de ville de Paris et à une reconstitution intégrale en images de synthèse, découvrez ce chef d’oeuvre d’architecture unique, construit en plein coeur de Paris, l’une des mégastructures les plus exceptionnelles et méconnues de la capitale française.

« L'hôtel de ville : mégastructure parisienne », vendredi 7 janvier à 21:05 sur RMC Découverte.