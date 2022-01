“Le monde en face” : « États-Unis : aux frontières de la violence » dimanche 9 janvier sur France 5 (vidéo)

Un an après l'assaut du Capitole, France 5 propose une soirée spéciale USA dimanche 9 janvier à partir de 20:55 avec la diffusion de deux documentaires : « États-Unis : aux frontières de la violence » dans “Le monde en face”, et « Far West, l'histoire oubliée » dans “La case du siècle”.

20:55 « États-Unis : aux frontières de la violence » Il est des dates qui s'impriment à jamais dans la mémoire nationale. Les Américains savent précisément où ils se trouvaient le 6 janvier 2021 lorsqu’ils ont découvert les images du Capitole assiégé. Ce jour-là, le cœur de la démocratie américaine était pris d’assaut par des milliers de supporters de Donald Trump, venus de tout le pays pour empêcher la certification d'une élection qu’ils croyaient truquée. Au-delà du choc de voir la plus puissante démocratie du monde vaciller en quelques heures, ce que retiennent les Etats-Unis et le monde entier c'est l'extrême violence et la colère qui se sont exprimées ce jour-là.

Comme si les propos injurieux tenus en ligne pendant des mois prenaient corps sur les marches du Capitole. Comme si le pays avait peur de lui-même. De ces plaies ouvertes qu’il néglige depuis trop longtemps.

D’ailleurs, l’union n’a duré que quelques heures et, aujourd'hui encore, chaque camp se rejette la responsabilité de cette insurrection. Dans ce documentaire, les réalisateurs montrent que la démocratie américaine est traversée, depuis très longtemps, par de nombreuses lignes de fractures et de tensions.

Des divisions et des colères qui mettent à mal le fameux rêve américain. Pour en parler, le romancier Russell Banks, le Révérend Al Sharpton, figure majeure des droits civiques, l'historien Eric Foner et Richard Rothstein, spécialiste de la ségrégation. Après la diffusion du documentaire, Mélanie Taravant proposera un débat avec: Didier Combeau, politologue spécialiste des Etats-Unis, chercheur associé à l’Institut des Amériques, auteur de Etre américain aujourd'hui - les enjeux d'une élection présidentielle (Ed Gallimard). André Kaspi, historien, spécialiste des Etats-Unis. Auteur de La nation armée. Les armes au cœur de la culture américaine (Ed. de l’Observatoire). Audrey Célestine, maître de conférences en sciences politiques et études américaines à l'Université de Lille. Auteure de Des vies de combat. Femmes, noires et libres (Ed L'Iconoclaste). Stéphanie Antoine, journaliste à France 24, a couvert les deux dernières élections présidentielles américaines.