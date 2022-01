“La case du siècle” : « Far West, l'histoire oubliée », dimanche 9 janvier sur France 5

Dans la continuité de sa soirée spéciale US, un an après l'assaut du Capitole, France 5 diffusera dimanche 9 janvier à 22:50 dans “La case du siècle” le document inédit « Far West, l'histoire oubliée » signé Tomas van Houtryve et Mathilde Damoisel.

Le photographe Tomas van Houtryve, avec la complicité de la réalisatrice Mathilde Damoisel, confronte les États-Unis d’Amérique à leur histoire et révèle l’amnésie collective qui entoure la conquête du Far West. À l’heure où un mur s’élève pour isoler les États-Unis du Mexique, il revient sur les traces d’une autre frontière – celle d’avant 1848 et l’annexion de ces territoires mexicains qu’étaient le Texas, la Californie, le Nouveau-Mexique… Il rencontre et photographie des hommes et des femmes dont les familles ont toujours vécu là, bien avant l’annexion américaine. Indiens, noirs, hispaniques, métisses : ils n’ont jamais traversé de frontière, mais, comme ils disent, « la frontière les a traversés » et les a rendus à jamais étrangers. Leur histoire a été effacée, mais leur existence défie les mythes fondateurs de l’Amérique, et tous les replis identitaires. Ce film est la suite logique d’un ouvrage photographique intitulé Lines and Lineage et publié par Radius Books. Voir également : “Le monde en face” : « États-Unis : aux frontières de la violence » dimanche 9 janvier sur France 5