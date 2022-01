« Costa Concordia, 10 ans après : le naufrage du siècle » mardi 11 janvier sur TMC

10 ans après, découvrez les derniers secrets du naufrage du Costa Concordia mardi 11 janvier sur TMC dans le document « Costa Concordia, 10 ans après : le naufrage du siècle ».

C’est l’une des pires catastrophes depuis le naufrage du Titanic : Il y a tout juste 10 ans, le Costa Concordia, l’un des plus beaux et l’un des plus gros paquebots de croisière s’échouait sur les côtes d’une petite île italienne. Bilan : 32 morts. Mais que s‘est-il vraiment passé ? Pourquoi le capitaine a-t-il demandé à se rapprocher dangereusement de la côte ? Et surtout, aurait-on pu sauver davantage de vies ?

Comment l’un des joyaux de la compagnie, un « monstre d’acier » de 56.000 tonnes, 4 piscines et pouvant accueillir 4.000 passagers a-t-il pu s’échouer sur les rocher, éventré, à demi-immergé ?

A grands renforts d’incroyables images de synthèse, et du témoignage de nombreux survivants, ce documentaire mène une enquête minutieuse pour découvrir les raisons du drame, et pointer les responsabilités.

Le documentaire a également pu récupérer de nombreuses images « amateur » tournées par les passagers eux-mêmes.

Minute par minute, le téléspectateurs est alors « en immersion » durant tout le déroulement du drame, à travers les yeux de ceux qui l’on vécu : Les instants qui précèdent l’accident, alors que les passagers se préparent à passer à table et à assister à un spectacle… la panique, quand ils comprennent qu’il faut évacuer le navire et pour certains, la terrible attente pour savoir si leur proche a pu s’échapper à temps du piège de métal...