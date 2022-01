« Leboncoin, Vinted, Back market : dans les coulisses des rois de l'occasion » jeudi 13 janvier sur RMC Story

À découvrir jeudi 13 janvier à 21:05 sur RMC Story dans “Jeudi Conso”, le documentaire « Leboncoin, Vinted, Back market : dans les coulisses des rois de l'occasion » réalisé par Maurice Neyra.

Vous connaissiez les bons vieux vides greniers et les traditionnelles brocantes... Désormais c’est sur internet que se font les bonnes affaires en matière d’occasion. Mode, décoration, livres ou encore électronique, le secteur de la seconde main explose, avec près de 8 milliards d'euros de chiffres d'affaires annuel. Et celui qui règne sans partage sur ce juteux marché c’est Leboncoin, le leader historique avec plus de 300 000 transactions par jour. Et rien ne semble pouvoir freiner l'irrésistible ascension du géant français des petites annonces.

Mais depuis quelques années, Leboncoin doit faire face à un redoutable challenger venu l’attaquer sur le terrain de la mode : Vinted. Une application révolutionnaire qui tente de s’imposer en France comme le leader sur les vêtements de seconde main. Bien loin des robes et des costumes, une entreprise française s’est elle aussi lancée à l’assaut de ce marché, Back market, sa spécialité : les téléphones et les ordinateurs remis à neuf…

Alors quels sont les secrets de ces rois de l’occasion pour vous séduire ? Et quelles sont leurs méthodes pour remporter la bataille de la seconde main sur Internet ?

