“Vintage Mecanic 100% méca” : spéciale Ferrari & Mini citadines, jeudi 13 janvier sur RMC Découverte

Jeudi 13 janvier à partir de 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire “Vintage Mecanic 100% méca”.

21:05 Spéciale Ferrari

François Allain revient sur les restaurations de l’une des plus grandes marques automobiles au monde : Ferrari.

Au programme, trois mythes qui ont fait la réputation de la Scuderia : la 330 GT, la Testarossa et la 308 en version GTS quattrovalvole. Moteurs V12 à la sonorité majestueuse, lignes inimitables, rouge foudroyant… Ces restaurations s’annoncent incroyables ! On commence par un cheval cabré atypique : le 330 GT 2+2. Une familiale avec un V12 de 300 chevaux. La voiture de tous les jours pour Il Commendatore, Enzo Ferrari.

François Allain s’occupera ensuite d’une légende : la Testarossa. Mais le dernier modèle de supercar made in Maranello a fait une sortie de route… Pas mal de casse et une carrosserie à retaper. Compliqué, surtout quand on sait que tout y était monté à la main. Enfin, comment oublier la monture de Magnum : la 308 GTS. Mais pour que cette icône puisse à nouveau crever l’écran, il y a du boulot…

22:15 Mini citadines

Cet épisode de Vintage Mecanic 100 % méca, revient sur les plus grosses restaurations des mythes automobiles version poche. Trois citadines de légende : la Mini Austin MK 1, la Fiat 500 et la Renault 4 CV. Londres, Rome ou Paris… Elles ont marqué l’histoire de ces capitales.

Commençons par la MK1, la première des Mini commercialisées. Un condensé de l’élégance à l’anglaise. Celle de notre expert auto n’est plus toute fringante… Embrayage HS, électricité à revoir… Un travail considérable.

François Allain volera ensuite au chevet d’une 4 CV Sport de 1958, endormie depuis 15 ans ! Plus de freins, moteur fatigué, une roue arrière balbutiante… Rien ne fait peur à notre expert quand il s’agit de sauver une Française.

Enfin, la Fiat 500, la petite « bagnole » par excellence, symbole de la Dolce Vita ! Bon, celle qu’a dénichée François bat un peu de l’aile : c’est une cage à poules sur roues… Et, surprise du chef : il n’y a même pas de moteur ! Une restauration dantesque.