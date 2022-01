« Le colisée, une mégastructure romaine » vendredi 14 janvier sur RMC Découverte

Vendredi 14 janvier à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Le colisée, une mégastructure romaine » réalisé par Laure Leibovitz.

Le Colisée de Rome, véritable merveille architecturale, est le symbole de la puissance perdue de la Rome Antique. Érigé sous l’empereur Vespasien à la fin du Ier siècle de notre ère, il marque la naissance d’une nouvelle dynastie.

Cet édifice colossal à l’allure unique, frappe les esprits par son envergure : 188 mètres de long, 456 mètres de large, une hauteur de plus de 48 mètres et une capacité d’accueil de 50 000 spectateurs, défiant tous les records de l’époque. Il aura fallu plus de 100 000 mètres cubes de travertin, 300 tonnes de métal pour réaliser ce mastodonte, une prouesse architecturale construite en 12 ans. Toujours présent 2000 ans après sa construction, il témoigne de l’ampleur du génie romain.

À travers des images d’archives et des témoignages inédits, ce documentaire retrace l’histoire de la construction de ce bâtiment unique au monde qui fascine aujourd’hui encore plus de six millions de visiteurs par an.

« Le colisée, une mégastructure romaine », vendredi 14 janvier à 21:05 sur RMC Découverte.