“Faites entrer l’accusé” : « Robert Lund, le mystère du lac », dimanche 16 janvier sur RMC Story

Dimanche 16 janvier à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2003 : « Robert Lund, le mystère du lac ».

En 1997, un couple d'Anglais, Evelyne et Robert Lund, décide de s'expatrier en France et s'installe dans une ferme du Sud-Ouest qu'ils envisagent de transformer en maison d'hôtes. Dans les tout derniers jours de 1999, Evelyn disparaît.

La police se met à la recherche du véhicule, un 4x4 rouge. La région étant parsemée de lacs, les enquêteurs effectuent des vérifications sur 225 d'entre eux et en sondent 19, dans l'espoir de retrouver le véhicule qui aurait pu y être tombé par accident. Après quelques semaines, Robert Lund est suspecté. L'enquête, diligentée en collaboration avec l'Angleterre où réside la famille d'Evelyne Lund, rapporte des difficultés dans le couple et le fait que le jour de sa disparition, Madame Lund s'était réfugiée chez des amis à la suite d'une dispute. Elle avait par la suite signalé qu'elle allait rejoindre son domicile pour nourrir ses animaux. Robert Lund répète qu'il n'a jamais vu sa femme revenir et clame son innocence. En avril 2000, la ferme est perquisitionnée, sans avancée notable sur l'enquête.

Le 13 octobre 2001, des cavaliers longeant les bords du lac de la Bancalié aperçoivent le toit d'un véhicule immergé au fond de l'eau, laquelle est à un niveau particulièrement bas à la suite de la sécheresse de l'été. La police identifie le véhicule des Lund et la présence d'un corps, puis sort le véhicule de l'eau. L'expertise médicale confirme que le corps est celui d'Evelyne Lund.

Retour sur l'enquête qui a abouti à la condamnation, en 2011, à Montauban, de Robert Lund, reconnu coupable de violences conjugales ayant entraîné la mort de sa femme.