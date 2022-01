« Les œufs dans le plat », enquête sur la filière œufs de consommation, mardi 18 janvier sur France 5 (vidéo)

Mardi 18 janvier à 21:00, France 5 diffusera « Les oeufs dans le plat » un documentaire inédit réalisé par Hugues Demeude.

En France, on consomme 15 milliards d'oeufs par an, la protéine animale la moins chère du commerce. Avec des consommateurs toujours plus exigeants, la filière est en pleine mutation.

La production d'oeufs issus de poules en cage dégringole ; le plein air et le bio ont le vent en poupe. Mais peut-on produire en masse sans casse ? Industrialisation de l'élevage, dépendance au soja, obsolescence programmée, risque de surproduction : quelles en sont les faces méconnues ? Les oeufs cachés que nous mangeons dans les produits de l'agroalimentaire et les plats des cantines de la restauration collective représentent 40% de ces oeufs consommés en France.

Comment sont fabriqués ces ovoproduits pasteurisés ? Avec quelle transparence sur le mode d'élevage dont ils sont issus ? Pour y répondre, choisissons plutôt les oeufs dans le plat que les yeux brouillés.