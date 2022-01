« Agatha Christie : 100 ans de suspense » mercredi 19 janvier sur ARTE

Comment Agatha Christie a-t-elle imaginé ses plus grandes enquêtes policières ? Ce captivant portrait documentaire, diffusé mercredi 19 janvier à 22:55 sur ARTE, met en résonance la vie de l’écrivaine britannique avec dix de ses romans les plus célèbres.

Le crime de l’Orient-Express, Mort sur le Nil, Ils étaient dix (anciennement Les dix petits nègres)… Avec plus de 2 milliards d’exemplaires vendus en un siècle, Agatha Christie est la reine incontestée de la littérature policière britannique.

C’est à Torquay, une paisible ville côtière du Devon, que la future romancière, née Agatha Mary Clarissa Miller, voit le jour en 1890. Troisième et dernière enfant d’une famille bourgeoise, elle reçoit une éducation victorienne : son père lui enseigne l’arithmétique, sa gouvernante lui apprend à écrire tandis que sa mère, qu’elle adore, encourage – sur le tard – son goût pour la lecture. Douée d’une imagination fertile, elle invente, petite fille, contes, nouvelles et poèmes.

Pourtant, elle a déjà 27 ans lorsqu’elle se lance dans l’écriture de sa première enquête, La mystérieuse affaire de Styles, à la suite d’un défi lancé par sa sœur Madge, cette dernière lui soutenant qu’elle ne parviendrait ni à écrire un roman, ni à le faire publier. Paru d’abord sous forme de feuilleton dans le Times, ce premier roman policier, publié au Royaume-Uni en 1920, sera le premier d’une longue série – 66 au total – mettant en scène d’inventives énigmes criminelles résolues par deux figures hors normes : Hercule Poirot, un petit détective belge tiré à quatre épingles, et Miss Marple, une vieille dame célibataire.

De sa plume prolifique jailliront également six romans "classiques", plus de 150 nouvelles et une vingtaine de pièces, autant d’œuvres adaptées par des metteurs en scène du monde entier pour la télévision, le cinéma et le théâtre.

La voix d’Agatha

Réunissant d’abondantes archives (photos, extraits de films, articles de presse…), dont, précieuse trouvaille, un enregistrement audio inédit de la romancière retrouvé par sa famille à la fin des années 1980, ce riche portrait documentaire fait entrer en résonance la biographie d’Agatha Christie (son enfance, sa formation de pharmacienne pendant la Première Guerre mondiale et sa maîtrise des poisons, son divorce d’avec le lieutenant Archibald Christie, sa mystérieuse disparition en 1926, son remariage avec l’archéologue sir Max Mallowan…) avec l’élaboration de dix de ses grands romans policiers, du premier, La mystérieuse affaire de Styles, au dernier, Hercule Poirot quitte la scène, sorti quelques mois avant sa mort, le 12 janvier 1976.

Enrichi par les éclairages apportés, entre autres, par son arrière-petit-fils, James Pritchard, et le scénariste Anthony Horowitz, qui a adapté pour le petit écran les enquêtes d’Hercule Poirot, un voyage captivant dans la vie et l’œuvre de l’auteure de fiction la plus lue au monde.