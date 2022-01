“Les reines de la route” : 5ème épisode de la saison 2, jeudi 20 janvier sur 6ter (vidéo)

Jeudi 20 janvier à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la seconde saison de la série documentaire “Les reines de la route”.

Entre machines inédites et cargaisons spectaculaires, nos conductrices de poids-lourd n’ont pas fini de vous surprendre.

Dans cette saison 2, les missions se compliquent pour “Les Reines de la Route”. Quand la température monte, le réseau routier sature. Manœuvrer un 44 tonnes et livrer dans les temps est un défi permanent. Derrière le volant, nous retrouvons Lexie, Émilie et Chrystelle… Et six nouvelles routières, aux caractères bien trempés !

Épisode 5

Énervée par les problèmes techniques de son GPS, Béatrice parcourt ses derniers kilomètres italiens dans le stress.

Lexie termine sa mission à travers les routes suisses et fait une rencontre inoubliable dans un restaurant.

Réveillée à 4h du matin, Audrey continue sa garde pour aider les automobilistes narbonnais.

Leila livre ses troncs d’arbres chez son client puis repart avec la remorque bien chargée pour une nouvelle livraison complexe.