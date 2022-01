Dimanche 16 janvier à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2009 : « Michel Fourniret et Monique Olivier, l'alliance diabolique ».

Michel Fourniret et sa femme, Monique Olivier, ont formé le couple le plus dangereux, et le plus pervers de l’histoire criminelle française. Coupable de dizaines d’agressions sexuelles, il les a répertoriées, à la manière d’un entomologiste, dans un tableau truffé de détails pervers.

Condamné à sept ans de prison, il rencontrera sa femme, et future complice, derrière les barreaux.

A leur sortie, ils poursuivirent ensemble leurs desseins macabres durant plusieurs années.