« Nikos en vrai - à l'ombre des lumières » : portrait de Nikos Aliagas à découvrir sur TMC mercredi 9 février

Mercredi 9 février à 21:15, TMC proposera un portrait de Nikos Aliagas dans un document inédit signé Valérie Inizan « Nikos en vrai - à l'ombre des lumières ».

En plus de 20 ans de carrière, Nikos Aliagas est devenu un visage incontournable du petit écran.

Euronews, TMC, Union libre, Star Academy, The Voice, 50'Inside, NRJ Music Awards… Nikos a accompagné des générations de spectateurs, a rythmé leurs soirées, a interviewé leurs idoles. Certains ont même grandi bercé par le son de sa voix extrêmement reconnaissable.

A la tête des shows télévisés les plus emblématiques, sur les plateaux les plus majestueux, il a contribué à révéler de nombreux artistes, de la toute première Star Academy le 20 octobre 2001 à The Voice qui a fêté ses dix ans. Aujourd’hui, il reçoit et interviewe les plus grandes stars de la planète.

Alors qu’il fête cette annee ses 20 ans a TF1, Nikos Aliagas a accepté de nous livrer pour la première fois son histoire : depuis l’arrivée de ses parents immigrés grecs en France, son enfance, ses débuts à la télévision, ses succès, les doutes qui l’ont parfois traversé, les choix qu’il a dû faire mais aussi son rapport viscéral à la terre de ses ancêtres, cette double culture franco-grecque qui l’a façonné et dont il est fier et sa passion pour la photographie.



Mais ce n’est pas seul que Nikos va nous ouvrir les portes de sa vie… Des témoins de prestige vont aussi nous raconter leur Nikos : Jenifer, Patrick Fiori, Zazie, Florent Pagny, Jean Paul Gaultier, Arthur, Christine Bravo, Jean-Paul Rouve, Thomas Sotto, Stéphane Bern, Soprano, Mika, Marc Lavoine… mais aussi sa famille, sa mère, sa sœur, sa femme, et ses amis, ceux de la première heure qui font toujours bloc autour de lui, comme ceux qu’il s’est fait au fil des ans à la faveur de ses rencontres.



De la France à la Grèce, des coulisses de ses émissions cultes à ses moments intimes, grâce à des images inédites et exclusives, découvrez « Nikos en vrai » tel que vous ne l’avez jamais vu !

Pour raconter son histoire et être la voix off du film, Nikos a choisi son amie de confiance, Tatiana Silva.

Nikos, un homme qui a toujours mis la lumière sur les autres. Il est temps de mettre la lumière sur lui, toute la lumière.