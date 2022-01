“Faites entrer l’accusé” : « La tuerie de Monfort », dimanche 23 janvier sur RMC Story

Dimanche 23 janvier à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2003 : « La tuerie de Monfort ».

Le 22 mai 1999, les gendarmes découvrent quatre corps sans vie dans une grande bâtisse de Monfort, un village du Gers. Les victimes, toutes hollandaises, avaient une cinquantaine d'années.

Accompagnée de son mari Johan Nieuwenhuis, Dorothéa était venue aider sa soeur Mariane et son beau-frère Artie Van Hust à retaper leur maison de vacances. Johan a été torturé à l'arme blanche. Dorothéa et Marianne ont été égorgées et le corps d'Artie est criblé de balles.

Le lendemain de la tuerie, un homme se présente à la gendarmerie pour aider les enquêteurs. Il va devenir le suspect numéro un...