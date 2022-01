“Secrets d'histoire” : Stéphane Bern à la rencontre de Marie de Roumanie, lundi 24 janvier sur France 3 (vidéo)

Dans ce nouveau numéro inédit de “Secrets d’histoire” diffusé lundi 24 janvier à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous entraîne à la rencontre d’une reine extraordinaire, Marie de Roumanie, et de son royaume, une terre de légendes aux portes de l’Orient.

C’est pourtant en Angleterre qu’elle voit le jour. Petite fille de la reine Victoria et du tsar Alexandre II de Russie, Marie possède un sang plus bleu que bleu. Et une beauté à couper le souffle.

Les aléas du destin la font épouser l’héritier au trône de Roumanie. Un Allemand, le prince Ferdinand de Hohenzollern.

Son arrivée sur le sol roumain est un choc. Une déception, qui se transforme peu à peu en un amour inconditionnel pour ce peuple.

Marie, pendant le conflit de 14-18, sera celle qui assure la victoire aux côtés des Alliés et agrandit comme jamais les frontières de son royaume grâce à sa rencontre incroyable avec Clemenceau.

Elle est aussi une communicante hors pair, une actrice de sa vie, qui décore ses palais roumains de ses propres créations.

La suivre dans “Secrets d’histoire”, c’est visiter les plus beaux châteaux de Roumanie, dont Bran, la célèbre demeure d’un certain comte Dracula.

C’est aussi découvrir cette reine du XXe siècle étonnante, qui n’a cessé de faire corps avec sa terre d’adoption. Dans le Bonheur comme dans le Malheur.

