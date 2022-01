“Des racines & des ailes” : « En Bourgogne, terroir d'exception », mercredi 26 janvier sur France 3

Pour ce numéro inédit du magazine “Des racines & des ailes” diffusé mercredi 26 janvier à 21:10 sur France 3, nous partons en Bourgogne à la rencontre de celles et ceux qui magnifient et valorisent ce territoire d’exception.

Frédéric Didier, architecte des monuments historiques, restaure l’un des monuments majeurs en France, la grande abbaye de Cluny. Il nous transmet son amour pour sa région d’origine en nous faisant découvrir de magnifiques églises romanes, pourtant méconnues.

Ludivine Griveau a une immense responsabilité. Elle élabore les vins prestigieux des Hospices de Beaune. Nous la suivons depuis les vendanges jusqu’à la grande vente aux enchères annuelle. Trois mois de stress et d’implication extrême.

Michel Jondot a eu, il y a vingt ans, l’idée un peu folle de faire travailler des détenus pour aider à restaurer l’un des plus beaux villages médiévaux de France : Brancion. Aujourd’hui, il a réussi son pari, et ces ouvriers pas comme les autres travaillent dans d’autres villages bourguignons.

Aurélie Richard est une jeune designeuse. Elle conçoit de nouveaux objets d’excellence pour sauver la Faïencerie de Charolles, une manufacture mondialement connue qui a failli fermer ses portes en 2019. Nous suivons la fabrication d’une lampe contemporaine, où se mêlent savoir-faire unique et désir de nouveauté.

Dans le Morvan, territoire le plus sauvage de Bourgogne, de nouveaux arrivants s’installent dans le village de Lormes pour innover. Toutes et tous partagent le même dynamisme. Virginie se lance dans la collecte des graines endémiques, Mathieu a transformé l’ancienne école en restaurant, Valentine se lance dans le maraîchage bio et Livia parcourt les marchés avec son épicerie ambulante.