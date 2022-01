“Les reines de la route” : 6ème épisode de la saison 2, jeudi 27 janvier sur 6ter (vidéo)

Jeudi 27 janvier à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la seconde saison de la série documentaire “Les reines de la route”.

Entre machines inédites et cargaisons spectaculaires, nos conductrices de poids-lourd n’ont pas fini de vous surprendre.

Dans cette saison 2, les missions se compliquent pour “Les Reines de la Route”. Quand la température monte, le réseau routier sature. Manœuvrer un 44 tonnes et livrer dans les temps est un défi permanent. Derrière le volant, nous retrouvons Lexie, Émilie et Chrystelle… Et six nouvelles routières, aux caractères bien trempés !

Épisode 6

Audrey démarre une nouvelle mission fourrière pendant la feria de Béziers où elle passera 48h sous haute tension.

Lexie commence une mission périlleuse où elle doit livrer 60 000 poissons vivants à bord de son camion rempli d’eau.

Clotilde doit parcourir plus de 700 km pour livrer 4 clients en 2 jours dans le Sud-Ouest.

Béatrice part pour la première fois en Espagne pour livrer 26 tonnes d’aluminium à Bilbao : une aventure de plus de 2 000 km.