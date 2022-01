“Vintage Mecanic 100% méca” : Véhicules militaires & survitaminés, jeudi 27 janvier sur RMC Découverte

Jeudi 27 janvier à partir de 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire “Vintage Mecanic 100% méca”.

21:05 Véhicules militaires



Pour ce Vintage Mecanic 100 % méca, François Allain revient sur ses restaurations de trois véhicules qui ont marqué l’histoire de la Seconde Guerre mondiale : un M16 half-track, une Jeep Willys et une Zündapp KS 750 Side-Car.

On commence par un mastodonte de 9 tonnes : le M16 half-track. Un véhicule permettant d’intégrer les troupes dans les unités blindées. Mais celui de notre expert n’est plus capable de grand-chose. Freins HS, tourelle à remplacer, carrosserie à refaire…

François Allain est sur tous les fronts. Il s’occupera ensuite de la Zündapp KS 750. La moto emblématique des Wafen-SS ! Un engin capable de dépasser les 90 km/h, de tracter un canon et de franchir les pires obstacles. Problème : il a été retrouvé sous un tas de gravats dans les ruines de Caen.

Enfin, impossible de ne pas évoquer la Willys, le véhicule militaire le plus populaire de l’histoire. Frère d’arme des GI, cette Jeep est un symbole de liberté… Un peu moins lorsqu’on la reçoit en pièces détachées.

22:15 Véhicules survitaminés



Revivez les plus grandes transformations de François Allain dans cet épisode de Vintage Mecanic 100% méca. Trois monstres mécaniques : la Peugeot 205 GTI, la Volkswagen Golf GTI et la BMW Z1. Moteurs surpuissants, gueules d’enfer… Accrochez votre ceinture pour cette spéciale survitaminées.

On commence fort avec une icône des eighties : la 205 GTI. C’est la voiture qui a sauvé la marque au lion de la faillite. Sur ce modèle de 1984 le problème est cosmétique : carrosserie, peinture, sellerie… Tout est à refaire.

François Allain s’occupera ensuite d’une bombinette allemande : la Golf GTI. 4 cylindres en ligne de 110 ch. Vitesse max : 185 km/h… En temps normal ! Car sur celle de notre expert, ça rame… Check moteur obligatoire et châssis à retaper.

On finit par une autre allemande de type ovni de la route. La BMW Z1 ! Un roadster du futur plus cher mais, surtout, plus rapide qu’une Porsche 911 à sa sortie. 0 à 100 en 7 secondes 9, 225 km/h en vitesse max… Une vraie fusée.