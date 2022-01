« Dans la tête de Nordahl Lelandais » vendredi 28 janvier sur RMC Story

À l'occasion de l'ouverture du procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys, RMC Story rediffusera vendredi 28 janvier à 21:05 le documentaire « Dans la tête de Nordahl Lelandais ».

Le 26 août 2017, la petite Maëlys, 8 ans, disparaît au cours d’une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin dans l’Isère. Très vite, les soupçons se portent sur un individu connu dans la région pour sa vie débridée et ses frasques à répétition : Nordahl Lelandais.

Quelques mois plus tard, il reconnaît finalement avoir tué Maëlys et avoue plus tard le meurtre du caporal Arthur Noyer. Dans quelles circonstances a-t-il commis ces crimes ?

À travers des témoignages exclusifs dont celui d’un des plus proches amis de Nordahl Lelandais ce document exceptionnel propose de reconstituer étape par étape l’itinéraire suivi dans l’ombre par le nouvel ennemi public n°1.