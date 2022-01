“Faites entrer l’accusé” : « Bruno Cholet, le faux taxi », dimanche 30 janvier sur RMC Story

Dimanche 30 janvier à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2003 : « Bruno Cholet, le faux taxi ».

Le 19 avril 2008, à la sortie de « La Scala », une boîte de nuit de la rue de Rivoli à Paris, peu avant cinq heures du matin, Susanna Zetterberg est prise en charge avec un faux taxi conduit par Bruno Cholet.

Le corps de la jeune femme, à demi calciné, est découvert quelques heures plus tard en bordure de la forêt de Chantilly dans l'Oise, avec quatre balles dans la tête et les mains menottées. L'état de son cadavre n'a pas permis d'établir si la victime a subi des violences sexuelles5.

Bruno Cholet, alors âgé de 51 ans, est interpellé six jours après le meurtre aux abords du Bois de Boulogne, où les policiers qui le suivent l'ont vu pénétrer et récupérer un sac plastique. Des images de vidéosurveillance l'ayant enregistré en train de tenter de retirer de l'argent à un distributeur avec une carte bancaire de la victime le matin de sa disparition, et ses précédentes condamnations pour exercice illégal de l'activité de taxi ont en effet conduit les enquêteurs jusqu'à lui.

Un sac plastique portant la mention « Susanna 377 » et contenant des menottes et un pistolet de calibre 22, avec des traces d'ADN correspondant à celui de la victime sont retrouvés lors de la perquisition de son monospace blanc5.

Les experts qualifient Cholet de « pervers » et de « psychopathe » ne souffrant cependant pas de maladie psychique. Cholet dit qu'il est victime d'un complot fomenté par des policiers, car il aurait refusé de leur servir d'indicateur.

Bruno Cholet a été condamné à la prison à perpétuité.

