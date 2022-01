“Au coeur du désastre” : « L'explosion de Beyrouth » lundi 31 janvier sur RMC Story

Lundi 31 janvier à 21:05, RMC Story diffusera le 1er épisode de la seconde saison de la collection documentaire “Au coeur du désastre” qui sera consacré à l'explosion de Beyrouth.

Le 4 aout 2020, les pompiers sont appelés au port de Beyrouth vers 18h pour éteindre un feu qui s’est déclaré dans un entrepôt.

S’en suit une énorme explosion provoquant un souffle qui a été ressenti à des dizaines de kilomètres à la ronde, ainsi que l'effondrement de nombreux bâtiments.

Le bilan est catastrophique : 215 morts, 6 500 blessés, 300 000 personnes se retrouvent à la rue et 16 bateaux dans le port ont coulé. Survenu pendant la crise sanitaire, l’hôpital Saint-Georges était si dévasté que les médecins devaient traiter les blessés dans la rue et ont dû fermer les portes de l’hôpital quelques jours plus tard.

À la suite de cet inédit, RMC Story proposera de revoir un numéro de la collection documentaire “Hors de contrôle” consacré à l'explosion de l'usine AZF de Toulouse.

À 23:10, RMC Story proposera un nouvel inédit de la collection “Au coeur du désastre” sur l'accident de pilotage de Ramstein.

C’est l’un des pire désastre aérien de tous les temps qui a fait 70 morts et plus de 300 blessés. Le 28 aout 1988, une équipe de l’armée de l’air italienne est invitée à se produire lors d’un spectacle à la base de l’armée de l’air américaine située à Ramstein en Allemagne. Suite à une erreur de pilotage, un des avions s’écrase sur la piste de l’aéroport, dans la foule amassée qui assiste au spectacle. Les opérations de sauvetage tournent au fiasco, l’armée américaine et les secours allemands travaillant en opposition.