« Les anges de l'autoroute » à revoir mercredi 2 février sur RMC Story

À voir ou à revoir mercredi 2 février à 21:05 sur RMC Story, le documentaire « Les anges de l'autoroute » produit en 2016 par Java Films.

Avec 12 000 kilomètres de bitume, la France possède le réseau autoroutier le plus important en Europe. Chaque jour, des millions de Français empruntent ces voies réputées plus sûres et plus rapides. Mais sait-on vraiment ce qui s'y passe ? Agressions, délinquance routière, pannes, accidents...

La production de ce documentaire a suivi pendant plusieurs semaines les gendarmes de Mandelieu sur l'autoroute A8, dans le sud de la France. Robin et Vincent font partie de la brigade des motards. Ils chassent les chauffards et les délinquants qui braquent les employés du péage.

Vous découvrirez également Christophe, en première ligne sur les accidents, avec sa coéquipière Jennifer, 24 ans, la benjamine du service, jeune mais déjà inflexible.

Quant à Claire, 40 ans, elle patrouille pour le compte de la société chargée d'entretenir l'autoroute et de veiller à la sécurité des automobilistes. Elle prend des risques tous les jours pour secourir les usagers en détresse…