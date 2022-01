« Chalets sur-mesure » : 3ème épisode diffusé sur RMC Découverte mercredi 2 février

Mercredi 2 février à 21:05, RMC Découverte vous proposera de suivre le 3ème épisode de la série documentaire « Chalets sur-mesure » réalisée par Joy Lacombe Aït Saïd.

Dans cette série-documentaire « Chalets sur-mesure », nous suivons l’incroyable quotidien de professionnels du bois depuis le site de La Pessière, au coeur du Jura. Société spécialisée dans la construction de fustes, ce terme désigne des maisons construites à partir de rondins de bois bruts, empilés, ajustés et entrecroisés aux angles.

Épisode 3 La toiture de l'extrême



Dans cet épisode, Alexis, Andréa et Clément ont pour objectif de construire un immense chalet à Laye dans les Hautes-Alpes : 12m de haut et plus de 150m2, l´équivalent d´un immeuble de 4 étages à ériger en moins de 4 jours. Une construction particulièrement périlleuse pour nos fustiers qui vont devoir manoeuvrer bien plus haut qu´à leur habitude.

A La Pessière, l´équipe de menuisiers s´attèle à une opération très technique. Les troncs d’épicéas ne poussant qu´à partir de 1200m d´altitude, nos experts doivent se rendre en pleine forêt dans un lieu inaccessible aux véhicules.

De son côté, David, le sculpteur, a de nombreuses commandes à honorer.

Le 4ème et dernier épisode de la série sera diffusé mercredi 9 février à 21:05 sur RMC Découverte.