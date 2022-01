“Infrarouge” : « Comment tu t'appelles ? La France des prénoms », mercredi 2 février sur France 2

Mercredi 2 février à 23:05 dans la case documentaire “Infrarouge”, France 2 diffusera le documentaire inédit « Comment tu t'appelles ? La France des prénoms » de Jean-Michel Vennemani en collaboration avec Jérôme Fourquet.

Ils s’appellent Kevin, Marlonn, Chaïma, Aymerich ou Lua …

Ils portent le prénom choisi par leurs parents et incarnent le nouveau visage de la France ; celui d’une société multiculturelle mais divisée, un archipel d’îlots régis par des codes, des valeurs et des usages propres. Bienvenue dans la France des prénoms !

Note d'intention de Jean Michel Vennemani et Jérôme Fourquet

Depuis un demi-siècle, tout a changé ; la France s’est métamorphosée en profondeur. Aujourd’hui, elle n’a plus rien à voir avec cette nation « une et indivisible ». Dès lors que l’on s’essaie à dessiner les nouveaux contours de notre pays, c’est une société multiple et divisée qui apparaît.

Partant de ce constat, notre ambition est de donner à voir quelques-uns des visages les plus saillants des fractures qui traversent notre pays ; un pays dont les habitants vivent sous le même drapeau, mais qui est devenu un archipel régi par des codes, des valeurs et des usages propres à chaque communauté qui le compose. Aussi, sans manichéisme, ni nostalgie, nous proposons de faire un état des lieux du tissu sociologique français afin de transmettre au plus grand nombre les enseignements de cette exploration inédite.

Beaucoup a été fait et écrit sur les fractures françaises ou sur le malaise identitaire qui règne dans notre pays. Notre ambition est d’apporter un élément original à ces analyses, à travers l’un de ses marqueurs forts qui relève de l’intime et en même temps résonne de manière universelle. Aussi, pour appréhender ce phénomène, nous avons fait le choix d’utiliser un outil particulièrement révélateur : l’étude des prénoms. Leur diversité et multiplicité offrent une photographie particulièrement vivante de la société française à un temps T. En outre, ce prisme permet de saisir de manière éclairante la mutation profonde des comportements et mentalités de notre nation.

Autrement dit, notre objectif à travers ce film est de montrer que les prénoms témoignent du puzzle qu’est devenue la France, un puzzle qu’il convient de comprendre pour tenter ensuite de rassembler ses pièces, puisqu’il pose en creux une question cruciale à laquelle la conclusion du film tentera de donner une réponse : quels sont les ponts à bâtir ou à renforcer pour relier entre eux les multiples îlots de cet archipel car ces multiples communautés aux prénoms porte-drapeau n’ont pas d’autre choix que de réagir entre elles, pour faire « Nation ».