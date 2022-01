« La génération Salut les Copains » à revoir sur France 3 mercredi 2 février à 23:05

À voir ou à revoir mercredi 2 février à 23:05 sur France 3, le documentaire « La génération Salut les Copains » réalisé par Pascal Forneri.

“Salut les Copains”, l’émission de radio, puis le journal, reflète et révèle une jeunesse française éprise de liberté. Il s’agit de la génération des « baby boomers » qui va inventer ses expressions, sa mode, sa musique, qui va bouleverser et libérer les mœurs, et par là même inventer la pop culture française.

“Salut les Copains” propulse les stars de l’époque véritable icônes des années yé-yé : Johnny Hallyday, Claude François, Dick Rivers avec les Chats Sauvages, Eddy Mitchell avec les Chaussettes Noires, Sylvie Vartan, France Gall…

Ce documentaire est raconté par ceux qui font partie de la génération “Salut les Copains” : Françoise Hardy, Sheila, Christophe, Dani, Alain Chamfort, Stone, Dave et Julien Clerc.

Tous échangent leurs impressions, racontent ces années étourdissantes, riches en anecdotes, illustrées par des archives souvent inédites, sur une bande-son de chansons essentielles.

Depuis la création en octobre 1959 de l’émission de radio Salut les Copains animée par Daniel Filipacchi, jusqu’à la fin du magazine en 1976, ces artistes racontent dans ce biopic générationnel à la première personne comment ils ont traversé et animé les premières années pop françaises.

Soixante ans plus tard, ce film raconte comment une émission de radio diffusée à l’heure de la sortie des classes et un journal comme il n’en existe pas encore vont influer sur une génération tout entière et - au-delà - sur une société qui, à cause d’eux, grâce à eux, après eux, ne sera plus jamais la même.