“Wheeler Dealers France” : nouvelle saison inédite à partir du jeudi 3 février sur RMC Découverte (vidéo)

Jeudi 3 février à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion de la nouvelle saison inédite de “Wheeler Dealers France” avec un épisode consacré à la Simca Vedette Chambord de 1960.

Pour cette sixième saison, Gerry et Aurélien se lancent dans une aventure effrénée pour redonner vie aux plus grandes icônes du monde automobile. Notre duo de choc n’a qu’un seul but : revendre ces modèles de légende au meilleur prix !

Dans ce nouvel épisode, Gerry a trouvé le moyen de concilier son amour des voitures américaines avec son goût pour le luxe royal. Il ramène une Simca Vedette Chambord de 1960, dont le style rappelle incontestablement la Chevrolet Bel Air de 1957. La voiture française la plus puissante du marché et le raffinement de son habitacle la plaçait dans la catégorie des berlines haut-de-gamme.

Lors de la restauration, cette Vedette Chambord réserve quelques mauvaises surprises à Aurélien. Entre le moteur qui surchauffe, les fuites dans le circuit de freinage et les petites pannes électriques, la liste des travaux s’allonge et les factures s’accumulent.

Découvrez l’épisode inédit de la nouvelle saison “Wheeler Dealers France”, le jeudi 3 février à 21:05 sur RMC Découverte.