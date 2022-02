“Nos terres inconnues” en Corse avec Barbara Pravi, mardi 22 février sur France 2

Pour cette nouvelle aventure de “Nos terres inconnues”, diffusée mardi 22 février à 21:10 sur France 2, Raphaël de Casabianca emmène l’artiste Barbara Pravi... prendre le maquis !

Un road trip sensible et joyeux en Corse, à la rencontre de passionnés qui ont accepté de partager leur quotidien solidaire, leurs convictions et leur attachement viscéral pour cette île.

« Au cœur de la Méditerranée, elle est l’île qui attire tous les regards. Une île sauvage, où la montagne se conjugue à la mer : la Corse. On la dit aussi belle que rude, et secrète ; pour la connaître, il faut plonger dans le maquis. Au-delà de la carte postale, qui sont les Corses qui arpentent ces terres et ces montagnes ? Accepteront-ils de partager leur monde ? »

C’est par ces mots que Raphaël de Casabianca ouvre ce nouveau rendez-vous de Nos terres inconnues. Après l’île d’Ouessant, les Pyrénées, et le Jura à l’automne dernier, l'animateur globe-trotteur explore la Haute-Corse. Et pour vivre cette aventure, il embarque à ses côtés l’autrice-compositrice-interprète Barbara Pravi. Une artiste attachante, à l’esprit vif et espiègle, devenue incontournable depuis son titre « Voilà », qui l’a propulsée deuxième au concours de l’Eurovision ! Après plus de 70 millions d’écoutes, un album et une tournée, la chanteuse vit à un rythme survolté depuis de longs mois. Comment vivra-t-elle ce voyage itinérant, cette pause déconnectée ? Comment se fondra-t-elle dans ces existences aux antipodes de sa vie en ville ?

Partis du golfe de Galeria sur la côte ouest, dans le Filosorma, une microrégion située au sud de celle de la Balagne, le duo se rend jusque dans les montagnes du Niolu, au centre-ouest de l’île. Deux régions reliées entre elles : les familles corses se déplaçaient de l’une à l’autre lors des transhumances – l’hiver sur le littoral, l’été à la montagne. Les noms de famille résonnent des mêmes sonorités, l’histoire familiale s’est écrite, souvent, sur les deux terres.

Ici les insulaires, qu’ils aient choisi de rester vivre en Corse ou qu’ils soient venus s’y ancrer, forment une communauté de passionnés, viscéralement attachés à leur façon de vivre l’île. Isolés du continent, ils tissent un quotidien soudé et solidaire, en lien étroit à la nature sauvage, tantôt majestueuse, tantôt hostile, de la Corse.

Barbara Pravi et Raphaël de Casabianca donnent la parole à des femmes, des hommes, qui les accueillent dans leur bout du monde : Mélodie, la jeune bergère venue s’installer à Galéria avec l’envie de créer du lien toute l’année dans son village ; Casimir et Jean, ses amis et professeurs en matière d’élevage, deux frères bergers qui ont à cœur de partager et transmettre leurs savoir-faire ; Colin, l’apiculteur engagé, veilleur attentif à la biodiversité ; Raphaël, le boucher itinérant ; Paul-André et Laurent, les maîtres des canyons du Niolu, aussi secouristes en montagne de père en fils ; et Magali, dont le sourire ouvre les portes des refuges les plus inaccessibles du GR20.

Des visages comme autant de facettes de la Corse ; des personnalités marquantes qui accueillent Barbara et Raphaël, se racontent et leur font partager leurs existences, leurs espoirs et leurs convictions.