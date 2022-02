“La case du siècle” : « Normandie ne partira pas ce soir », dimanche 6 février sur France 5

Dimanche 6 février à 22:55 dans “La case du siècle”, France 5 diffusera le documentaire « Normandie ne partira pas ce soir » réalisé par Tal Zana.

9 février 1942. New York est sous le siège des sous-marins allemands. Au port de Manhattan, une étincelle jaillit dans l'obscurité. À sa lueur se dessine le magnifique intérieur Art déco d'un paquebot de luxe. Une pile de gilets de sauvetage prend feu, les flammes se propagent rapidement. Un épais nuage de fumée couvre le port puis l'île tout entière.

Normandie, construit à Saint-Nazaire en 1932, était la fierté de la France, le plus grand, le plus beau et le plus rapide paquebot du monde. En quelques heures, dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, ce rêve de grandeur est brisé.

Devant la destruction de Normandie, l'Amérique est sidérée. L'enquête officielle conclut à un accident catastrophique. Mais dans un climat de paranoïa collective où la peur de l'étranger, de l'espion, du saboteur brouille la frontière entre le réel et l'imaginaire, l'épave de Normandie devient le point focal des hantises de tout un pays.

Quatre-vingts ans plus tard, la légende de l'attentat refuse de mourir. À travers des archives et des documents personnels inédits, Normandie ne partira pas ce soir revisite New York à l'aube de la guerre, où se croisent Hitchcock, vrais ou faux espions et un équipage français à la dérive. Une exploration originale de l'Amérique à une époque où les théories de conspiration et les fausses rumeurs ne s'appelaient pas encore « fake news ».